Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Sachbeschädigung am Edersee - Hemfurth

Hemfurth (ots)

Am Osterwochenende kam es zu einer Sachbeschädigung am Edersee. Auf einem Lagerplatz des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes, welcher am Ufer des Edersees unterhalb des Kletterparks liegt, wurden Pfosten eines Metallgeländers abgerissen und eine dort liegende Boje in den Edersee geworfen. Die Boje konnte später von Mitarbeitern des WSA aus dem See geborgen werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100,- EUR.

Wer Hinweise zu den unbekannten Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Wasserschutzpolizei Waldeck unter der Telefon-Nr. 05623 5437.

