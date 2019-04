Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Die Wasserschutzpolizei Frankfurt sucht Zeugen

Okriftel (ots)

Im Laufe der Nacht von Samstag, den 20.04.2019 auf Sonntag, den 21.04.2019 wurde durch bislang unbekannte Täter eine Haltekette des Anlegepontons der Fähre Okriftel gelöst. Hierzu wurden, vermutlich durch mehrere Personen zwei schwere Schäkel aufgeschraubt. Weiterhin wurde ein Anker vom Uferbereich auf den Fähranleger gezogen und ein Verkehrsschild abgebrochen.

Die Wasserschutzpolizei ermittelt in der Sache wegen gefährlichen Eingriffs in den Schiffsverkehr. Wer Hinweise zum Tathergang bzw. dem Täter oder den Tätern geben kann, kann dies der Wasserschutzpolizeistation Frankfurt melden unter der Rufnummer: 069/943459-0 oder per E-Mail WSPSt.Frankfurt.HBPP@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:



Wasserschutzpolizeistation Frankfurt

Tel.: 069/943459-0

Email: WSPSt.Frankfurt.HBPP@polizei.hessen.de

Original-Content von: Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium, übermittelt durch news aktuell