Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Gefährlicher Eingriff in den Schiffsverkehr, schwerwiegende Manipulationen am Fähranleger Okriftel

Hattersheim-Okriftel am Main (ots)

In der Nacht von Samstag auf Ostersonntag haben bisher unbekannte Täter eine der beiden Halteketten am Fähranleger der Fähre Okriftel aus der Sicherungsvorrichtung gelöst und zusätzlich einen Anker verzogen. Der Fähranleger und die Fähre waren dadurch nur noch teilweise am Ufer festgemacht. Die Feuerwehr Hattersheim konnte die Kette aus dem Main bergen und den Fähranleger wieder vollständig sichern. Die Wasserschutzpolizeistation Frankfurt hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

