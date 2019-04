Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Wer hat etwas beobachtet?

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen befuhr ein 19-jähriger Lagenser mit seinem Rad die Lange Straße aus Richtung Bielefelder Straße kommend in Fahrtrichtung Stauffenbergstraße. Etwa auf Höhe der Werre kam gegen 6:45 Uhr ein schwarzer PKW von dem Gelände eines ehemaligen Autohändlers. Der 19-Jährige wich noch aus, wurde von dem Auto jedoch getroffen. Während der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog, fuhr der schwarze Wagen in unbekannte Richtung davon. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222 / 98180 zu melden.

