Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Eigentümer von beschädigtem Fahrzeug gesucht.

Lippe (ots)

Nicht wie üblich der Unfallverursacher, sondern der Geschädigte eines Verkehrsunfalls, der sich am (heutigen) Donnerstag ereignet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Gegen 12 Uhr befuhr eine 79-jährige Detmolderin die Fürstengartenstraße und wendete ihren Citroen in der Zufahrt zur Sparkasse. Als sie wieder anfuhr, prallte sie mit der rechten vorderen Fahrzeugecke gegen den am nächsten zu der Zufahrt abgestellten Wagen. Hierbei soll es sich um einen hellgrauen PKW handeln, der im hinteren linken Bereich über einen nicht ganz unerheblichen Schaden verfügen müsste. Bis die Detmolderin einen Parkplatz gefunden hatte, war das beschädigte Fahrzeug nicht mehr dort. Der Schaden an dem Citroen beträgt etwa 3.000 Euro. Hinweise zu dem beschädigten Fahrzeug oder dessen Eigentümer nimmt das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

