Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Verletzter Radfahrer möge sich melden.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Bielefelder Straße ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Radfahrer verletzte. Gegen 17:20 Uhr beabsichtigte eine 29-jährige Frau aus Bielefeld mit ihrem VW von dem Parkplatz in Höhe der Sparkasse aus nach links auf die Bielefelder Straße einzubiegen. Dabei stieß der Radfahrer, der auf dem Gehweg in Richtung Heidenoldendorf fuhr, gegen den VW. Der Radler prallte mit dem Kopf gegen den PKW und stürzte zu Boden. Dabei zog er sich blutende Wunden im Gesicht zu. Die 29-Jährige wollte einen Rettungswagen rufen. Dieses Angebot lehnte der Radfahrer ab, stieg auf sein Rad und fuhr unter dem Hinweis, er müsse zur Arbeitsstelle, in Richtung Heidenoldendorf davon.

Der Unbekannte ist vermutlich Südländer, hat eine normale Statur und ist etwa 25 - 35 Jahre alt. Er trägt dunkle Haare und einen Bart. Zur Unfallzeit war er mit einer schwarzen Jacke und einem orangefarbenen Pullover bekleidet. Hinweise auf den Radfahrer nimmt das Verkehrskommissariat in Detmold unter der Rufnummer 05231 / 6090 entgegen.

