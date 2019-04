Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Motorradfahrer leicht verletzt.

Lippe (ots)

Mittwochabend befährt der 55-jährige Fahrer einer Suzuki die Detmolder Straße. Gegen 19:30 Uhr beabsichtigt ein 25-jähriger Mann aus Bielefeld mit seinem Mercedes rückwärts aus einer Grundstückszufahrt auf die Detmolder Straße einzubiegen. Dabei übersieht er den Biker, so dass es zu einer Berührung kommt. Der Motorradfahrer kann einen Sturz vermeiden, wird aber leicht am Fuß verletzt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von zirka 1.500 Euro.

