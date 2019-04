Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Exhibitionist erschreckt Teenager.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend gegen 19:15 Uhr saßen zwei dreizehnjährige Bad Salzuflerinnen auf einer Bank am Gehweg der Straße "Auf den Gleisen", als ihnen ein Mann mit Fahrrad auffiel. Er schien am Wegrand urinieren zu wollen, wandte sich ihnen dann jedoch zu und hielt sein Geschlechtsteil in der Hand. Die beiden Mädchen liefen davon und riefen die Polizei. Sie beschreiben den Mann als im Alter von 40 bis 50 Jahren, etwa 1,80 m groß, mit normaler Statur und kurzen schwarzen Haaren und schwarzem Vollbart. Zur Tatzeit trug er eine dunkelblaue Hose, die anstelle von Taschen im vorderen Bereich vier Reißverschlüsse haben soll. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Beschriebenen geben können, informieren bitte das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 05231 / 6090.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Dr. Laura Merks

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell