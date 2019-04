Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190425.1 Kiel: Vermisster Kieler wohlbehalten angetroffen (Folgemeldung zu 190423.6)

Kiel (ots)

Der vermisste 43 Jahre alte Mann ist Donnerstagabend in Dietrichsdorf wohlbehalten angetroffen worden. Passanten hatten sich über 110 an die Polizei gewandt, da sie den Mann aufgrund des am Dienstag veröffentlichten Fotos wieder erkannt hatten. Er wird nun medizinisch versorgt.

Wir bedanken uns bei allen Hinweisgebern und den Medien für die Unterstützung bei der Suche. Gleichzeitig bitten wir darum, die Vermisstenmeldung nicht weiter zu verbreiten und aus den Online-Archiven zu entfernen.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell