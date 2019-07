Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Von Fahrbahn abgekommen und gegen Baum gefahren ++ Unbekannter greift in die Kasse

Rotenburg (ots)

Unbekannter greift in die Kasse

Rotenburg. Am Donnerstagnachmittag, gegen 17.00 Uhr, kam es in einem Gärtnereigeschäft am Glummweg zu einem Gelddiebstahl. Eine männliche Person betrat den Verkaufsraum und lenkte die anwesenden Mitarbeiter in einem Gespräch ab. Als der Mann das Geschäft wieder verlassen hatte, stellten die Angestellten fest, das Bargeld aus der Kasse fehlte. Vermutlich hat ein Mittäter unbemerkt den Verkaufsraum betreten und das Bargeld aus der Kasse entwendet. Der tatverdächtige Mann, der die Ablenkungshandlung durchführte, wird wie folgt beschrieben: ca. 40-45 Jahre alt; ca.1,75m - 1,80 m groß; trug eine schwarz/blaue, ausgewaschene Caprihose; trug orange/grüne Turnschuhe;

Unterwegs war der Tatverdächtige vermutlich mit einem schwarzen PKW VW Golf. Wer Hinweise zur Person oder zum Fahrzeug geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Rotenburg unter der Rufnummer 04261/9470 zu melden.

Von Fahrbahn abgekommen und gegen Baum gefahren

Zeven. Am späten Donnerstagabend, um 21.35 Uhr, kam es im Nord-West-Ring zu einem Verkehrsunfall. Ein 58-jähriger Zevener war mit seinem PKW VW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und im Seitenraum gegen einen Baum geprallt. Der Fahrzeugführer wurde hierbei leicht verletzt. An seinem PKW entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer gab gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten an, einem Tier ausgewichen zu sein und deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren zu haben. Da er auch bestätigte, zuvor Alkohol konsumiert zu haben, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des Betroffenen sicher.

