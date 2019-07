Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Paketbote mit gefälschter Identitätskarte ++ Bargeld an "falschen" Polizeibeamten ausgehändigt ++ 18-jähriger bei Unfall schwer verletzt

Rotenburg (ots)

18-jähriger bei Unfall schwer verletzt

Wohnste. Am Mittwochabend, um 18.40 Uhr, kam es auf der Kreisstraße zwischen Klein Wohnste und der Landesstraße 130 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 18-jähriger junger Mann aus Beckdorf befuhr mit einem Leichtkraftrad die Kreisstraße in Richtung Landesstraße 130. Kurz hinter dem Ortsausgang Klein Wohnste kam er, aus bislang ungeklärter Ursache, auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden VW Transporter. Der ebenfalls 18-jährige Fahrzeugführer des Transporter versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Der Fahrer des Leichtkraftrades erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde nach erster medizinischer Versorgung des Notarztes, mit dem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen. Der Unfallbeteiligte im VW Transporter erlitt leichte Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Bargeld an "falschen" Polizeibeamten ausgehändigt

Zeven. Am vergangenen Dienstag wurde eine 81-jährige Zevenerin Opfer eines dreisten Betruges. Die Rentnerin hatte zunächst den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten erhalten, der ihr am Telefon von Wohnungseinbrüchen in Zeven berichtete. Im Laufe des Gesprächs gab die Seniorin nicht nur ihre Vermögensverhältnisse preis, sondern lies sich überreden, Bargeld von der Bank zu holen, um es anschließend an die Polizei zu übergeben. Die Zevenerin übergab dann an der Haustür eine größere Summe Bargeld an einen unbekannten jungen Mann. Erst einige Stunden später kamen der Seniorin Zweifel und sie meldete sich bei der richtigen Polizei. Die Beamten mussten ihr dann leider mitteilen, dass sie Opfer eines Betruges geworden war. Die Polizeiinspektion Rotenburg weist anlässlich dieses Betrugsfalles nochmals eindringlich daraufhin, dass auch im Landkreis Rotenburg immer wieder gezielt Senioren von unbekannten Tätern angerufen werden, die sich als Polizisten ausgeben. Bedenken Sie hierbei: Die Polizei erfragt niemals ihre Vermögensverhältnisse und fordert auch nicht die Herausgabe von Bargeld oder Wertsachen. Seien sie grundsätzlich misstrauisch, wenn sich jemand als Polizeibeamter ausgibt. Im Zweifel können sie selbst ihre Polizei anrufen.

Paketbote mit gefälschter Identitätskarte

Gyhum. Am gestrigen Mittwoch kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen gegen 10.50 Uhr einen Transporter aus Oldenburg. Der 24-jährige Fahrer war auf der B 71 in Bockel unterwegs, um Pakete auszuliefern. Bei Kontrolle der Identitätspapiere stellten die Beamten fest, dass die vorgelegte litauische ID-Card Fälschungsmerkmale aufwies. Der Mann wurde für die weiteren Ermittlungen zur Polizeiautobahnwache nach Sittensen verbracht. Dort wurde dann festgestellt, dass es sich bei der Identitätskarte um eine Totalfälschung handelt und der Mann nicht Litauer sondern Ukrainer ist. Die falsche Identitätskarte hatte er sich über das Internet bestellt. Diese sollte als Grundlage dienen, um im Bundesgebiet einer Erwerbstätigkeit nachgehen zu können. Da sich der Mann offensichtlich schon mehrere Monate im Bundesgebiet aufhält, besteht zudem der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, weil seine nationale, ukrainische Fahrererlaubnis hier keine Gültigkeit mehr hatte. Die ID-Card wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Der Mann hat sich nun wegen illegalen Aufenthalts und Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete eine Sicherheitsleistung in Höhe von 900 Euro an.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Thomas Teuber

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell