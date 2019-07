Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Navigationssystem aus PKW entwendet

Rotenburg (ots)

Navigationssystem aus PKW entwendet

Rhade. In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 18.30 Uhr und 09.00 Uhr, brachen unbekannte Täter in der Zevener Straße einen abgestellten PKW auf. Der Ford Focus war auf dem Ausstellungsgelände eines Autohauses abgestellt. Die Einbrecher schlugen zunächst eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Nachdem sie so in den PKW gelangt waren, bauten sie das Touchscreen-Audio-Display mitsamt Navigationssystem aus und entwendeten es. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt vom Tatort. Der Schaden beträgt ca. 1000,- Euro.

