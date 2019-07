Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Absturz eines Gyrocopters beim Start - kein Personenschaden

Bild-Infos

Download

Rotenburg (ots)

Rotenburg. Auf dem Flugplatz in Rotenburg kam es am Freitagnachmittag zu einem Absturz beim Startvorgang eines Gyrocopters. Nach Angaben des Piloten und der Flugsicherung hat sich der Ultraleichtflieger während der Startphase zu steil aufgestellt, sodass der Heckrotor auf die Startbahn aufgeschlagen ist. Dadurch ist der Gyrocopter seitlich nach links abgekippt und auf die Seite gefallen. Am Gyrocopter entstand Totalschaden. Der Pilot, der sich alleine darin befand, blieb glücklicherweise unverletzt. Die Start- und Landebahn des Flugplatzes wurde leicht beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt ca. 45.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Einsatz- und Streifendienst

Florian Meyer

Telefon: 04261/947-116

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell