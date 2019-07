POL-ROW: 93jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Polizeiinspektion Rotenburg

--Zeven-- Am 18.07.2019, gegen 08:45 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich bei der Zevener Post zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein LKW mit Mulde wollte von der Bahnhofstraße in die Straße Auf dem Quabben abbiegen. Hierbei übersah der Fahrer eine 93 jährige Frau, die in einem elektrischen Krankenfahrstuhl die Fußgängerampel überqueren wollte. Die Frau wurde aus dem Krankenfahrstuhl auf die Straße geschleudert und zog sich hierbei schwere, aber nach derzeitigem Stand, keine lebensgefährlichen Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Krankenfahrstuhl wurde durch den Unfall zerstört. Aufgrund des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsstörungen im Bereich der Stadt Zeven. Die weiteren Ermittlungen zum Verkehrsunfall werden von der Zevener Polizei geführt.

