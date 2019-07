Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Fehlende Versicherung und Urkundenfälschung

Rotenburg (Wümme) / Sittensen (ots)

--Sittensen-- Am späten Donnerstag Vormittag kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen auf der Bundesautobahn 1 in Höhe Sittensen einen VW Sharan aus dem Kreis Bad Oldesloe. Bei einer Überprüfung des Fahrzeugs stellte sich heraus, dass für den PKW seit Mitte April kein Versicherungsschutz mehr bestand. Die Beamten untersagten dem 27jährigen Fahrzeugführer aus Mazedonien die Weiterfahrt. Zur Sicherung des Strafverfahrens musste der Mann eine Sicherheitsleistung vor Ort erbringen. Bei der Überprüfung der Dokumente stellten die Beamten zudem fest, dass der 34jährige Beifahrer eine gefälschte griechische Identitätskarte und eine gefälschte Meldebestätigung der Stadt Hamburg aushändigte. Die Beamten konnten die echte Identität des Mannes allerdings schnell klären. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um einen Kosovaren handelte, der mit seiner gefälschten Identität handwerkliche Arbeiten im Bundesgebiet ausführte und einen legalen Aufenthalt vortäuschte. Der Mann muss sich nun wegen Urkundenfälschung und unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet verantworten und wurde an die zuständige Ausländerbehörde übergeben.

