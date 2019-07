Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Schaufensterscheibe hält Einbruchversuch stand

Rotenburg (ots)

Schaufensterscheibe hält Einbruchversuch stand

Zeven. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Sonntag auf Montag, die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Fußgängerzone einzuschlagen. Die Einbrecher scheiterten jedoch am Sicherheitsglas und so gelang es ihnen nicht in die Räumlichkeiten einzudringen. Die Glasscheibe wurde jedoch erheblich beschädigt und es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Wer auffällige Personen oder Fahrzeuge in der Tatnacht im Bereich der Zevener Fußgängerzone bemerkt hat, wird gebeten sich mit dem Polizeikommissariat unter der Rufnummer 04281/93060 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Rotenburg

Pressestelle

Thomas Teuber

Telefon: 04261/947-104

E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell