Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Nagold - In Wohnhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Nagold (ots)

In der Zeit zwischen Montag und Mittwochabend drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Pforzheimer Straße ein und durchsuchten Schränke und Behältnisse. Hierbei rissen die Täter auch einen Tresor mit noch unbekanntem Inhalt aus der Verankerung und entwendeten diesen.

Zeugen werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Nagold unter der Rufnummer 07452 93050 in Verbindung zu setzen.

Larissa Großmann, Pressestelle

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

