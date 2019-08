Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Pforzheim- Bei Einbruch Fernseher gestohlen

Pforzheim (ots)

Einen Fernseher erbeuteten Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch, nachdem sie in ein Küchenstudio in der Büchenbronner Straße eingestiegen waren. Die Täter gelangten über das Dach zu dem Fenster im ersten Obergeschoss und entwendeten das Gerät im Wert von mehreren Hundert Euro. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Brötzingen, Telefon 07231 466060, erbeten.

Sabine Doll, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell