POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und der Rheingau-Taunus-Kreis

1. Raub eines Mobiltelefons, Wiesbaden, Gneisenaustraße, Mittwoch, 17.07.2019, 19:45 Uhr

(dst) Geschlagen und zu Boden gestoßen wurde am gestrigen Abend ein 56 Jahre alter Wiesbadener in der Gneisenaustraße. Der Mann war von einem unbekannten Täter, der als ca. 35 Jahre alter, etwa 180 cm großer Mann mit Glatze beschrieben wurde, angegriffen und seines Mobiltelefons sowie einer Geldbörse beraubt worden. Der Täter trug laut Zeugenaussagen ein dunkles T-Shirt sowie eine dunkle ¾ lange Hose und entfernte sich, mit der Beute im Wert von rund 150,- Euro, auf einem Fahrrad. Mehrere Zeugen hatten dem Polizeinotruf gegen 19:45 Uhr zunächst eine Schlägerei zwischen zwei Männern gemeldet. Etwa 40 Minuten nach der Tat kehrte der Tatverdächtige, mit seinem Fahrrad, zurück in den Bereich des Tatortes und wurde von einem der Zeugen wiedererkannt. Nach der Mitteilung über das erneute Auftauchen des Tatverdächtigen wurde dieser gegen 20:30 Uhr durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen. Dem hinreichend polizeibekannten und alkoholisierten 40 Jahre alten Mann aus Idstein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Blut entnommen. Das bei ihm aufgefundene Bargeld und ein Mobiltelefon wurden sichergestellt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann entlassen. Zeugen der Tat werden gebeten, sich beim 3. Polizeirevier unter der Rufnummer 0611/ 345-2340 zu melden.

2. Über Baugerüst in Wohnung eingestiegen, Wiesbaden-Sonnenberg, Korianderstrße, Zwischen Samstag, 13.07.2019, 19:00 Uhr und Sonntag, 14.07.2019, 01:30 Uhr

(dst) Die günstige Gelegenheit, über ein Baugerüst in eine Wohnung einzusteigen, nutzen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in der Korianderstraße im Stadtteil Sonnenberg. Wie der Polizei erst gestern durch die Wohnungsinhaberin angezeigt wurde, hatten sich im Zeitraum, von Samstag, 19:00 bis Sonntag, 01:30 Uhr, unbekannte Täter über ein am Haus aufgestelltes Baugerüst Zutritt in ihre Wohnung verschafft. Die Täter hatten hierzu die Mechanik eines Fensters überwunden. Aus einem Schrank wurde eine Geldtasche entwendet. In dieser hatte sich, nach Angaben der Bewohnerin, Bargeld in Höhe von rund 4.400,- Euro befunden. Wer im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in Zusammenhang mit der Tat gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/ 345-0 in Verbindung zu setzen. Wir appellieren in diesem Zusammenhang nochmals daran, beim Verlassen von Haus oder Wohnung die Fenster zu schließen. "Gekippte Fenster sind offene Fenster" lautet einer der Warnhinweise rund um das Thema Sicheres Wohnen - Einbruchschutz. Weitere Information hierzu können unter www.polizei-beratung.de abgerufen werden.

3. Einbrecher ziehen ohne Beute ab, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Zwischen Dienstag, 16.07.2019, 23:30 Uhr und Mittwoch, 17.07.2019, 10:30 Uhr

(dst) Ohne Beute machten sich unbekannte Einbrecher aus dem Staub, nachdem sie in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Gaststätte in der Dotzheimer Straße eingebrochen waren. Die ungebetenen Gäste hatten zwischen Dienstagabend gegen 23:30 Uhr und Mittwochvormittag gegen 10:30 Uhr eine rückwärtige Tür zum Restaurant aufgehebelt und sich so Zutritt verschafft. Aus den Geschäftsräumen wurde durch die Täter nichts entwendet. Der Schaden an der Tür wird auf rund 100,- Euro geschätzt. Hinweise zur Tat erbittet die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/ 345-0.

4. Werkzeuge aus Lagercontainer entwendet, Wiesbaden-Delkenheim, Mechthildshausen (Hofgut), Zwischen Dienstag, 16.07.2019, 16:10 Uhr und Mittwoch, 17.07.2019, 07:40 Uhr

(dst) Eine schwere Rüttelplatte sowie weiteres Werkzeug wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus einem Lagercontainer in Delkenheim gestohlen. Unbekannte Täter hatten in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag gegen 16:10 Uhr und Mittwochmorgen gegen 07:40 Uhr einen Lagercontainer auf dem Gelände der Domäne aufgebrochen und neben der schweren Rüttelplatte noch Schneidewerkzeug und eine Bohrmaschine entwendet. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf etwa 5.500,- Euro. Hinweise zur Tat nimmt das 3. Polizeirevier, unter der Rufnummer 0611/ 345-2340, entgegen.

5. Motorrad der Marke KTM entwendet, Wiesbaden-Biebrich, Heinrich-von-Brentano-Straße, Zwischen Montag, 15.07.2019, 17:00 Uhr und Mittwoch, 17.07.2019, 19:00 Uhr

(dst) Ein schwarzes Motorrad der Marke KTM, Modell Duke 690 wurde in Nähe der Wohnung des Besitzers in der Heinrich-von-Brentano-Straße entwendet. Die Maschine, an der das Kennzeichen WI-SG 84 angebracht war, hatten unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Montag, 17:00 Uhr und Mittwochabend, 19:00 Uhr entwendet. Der Schaden liegt bei rund 3.000,- Euro. Hinweise zur Tat oder dem Verbleib des Motorrades erbittet die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/ 345-0.

6. Vier geparkte Pkw bei Unfall beschädigt, Wiesbaden-Biebrich, Theodor-Heuss-Ring, Mittwoch, 17.07.2019, 06:25 Uhr

(dst) Aus nicht bekannter Ursache kam am gestrigen Morgen ein Audi-Fahrer auf dem Theodor-Heuss-Ring von der Fahrbahn ab und beschädigte vier Pkw. Der 35-jährige Wiesbadener war am Mittwochmorgen gegen 06:25 Uhr mit seinem Audi in Richtung Biebricher Allee unterwegs und kollidierte mit vier am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 9.000,- Euro. Der Audi des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es für knapp eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen.

7. Schadensträchtiger Einbruch in Fahrradgeschäft - schneller Ermittlungserfolg, 1. Walluf, Am Klingenweg - Zwischen Dienstag, 16.07.2019, 22:30 Uhr und Mittwoch, 17.07.2019, 08:20 Uhr 2. Wiesbaden, Leberberg - Mittwoch, 17.07.2019, 22:50 Uhr

(dst) Die Festnahme von fünf Tatverdächtigen in Wiesbaden, in einem Einbruchsfall mit hohem Schaden im Gewerbegebiet Walluf, verdankt die Polizei einer aufmerksamen Zeugin. Am gestrigen Morgen, gegen 08:30 Uhr, hatte sich der Geschäftsführer eines auf E-Bikes spezialisierten Geschäftes im Wallufer Klingenweg an die Polizei gewandt. Er war kurz zuvor, von benachbarten Geschäftsleuten, über eine offenstehende Tür an seinem Laden informiert worden. An den Geschäftsräumen wurde durch die entsandte Polizeistreife festgestellt, dass ein Einbruch stattgefunden hatte. Die bis dahin unbekannten Täter hatten, in der Zeit zwischen Dienstagabend gegen 22:30 Uhr und der Feststellung durch die benachbarten Geschäftsleute am Mittwochmorgen gegen 08:20 Uhr, die Tür zu dem Laden aufgebrochen und sich Zutritt in die Verkaufs- und Lagerräume verschafft. Aus dem Fahrradhandel entwendeten die Täter fünfzig E-Bikes, Zubehör für E-Bikes und Bargeld aus der Ladenkasse, die sie hierfür aufgebrochen hatten. Der Gesamtschaden liegt bei rund 200.000,- Euro. Am Tatort wurde eine Spurensicherung durch spezialisierte Polizeibeamte der Wiesbadener Kriminalpolizei durchgeführt. Am Mittwochabend gegen 22:50 Uhr erfolgte aus Wiesbaden der Anruf einer Zeugin beim Polizeinotruf. Die Anruferin teilte mit, dass sie in der Straße Leberberg mehrere Männer beobachte. Diese wären gerade dabei eine große Anzahl von neuwertigen Fahrrädern aus einem Kastenwagen auszuladen und in eine Garage zu bringen. Durch sofort entsandte Polizeistreifen wurden vor Ort drei Männer angetroffen und vorläufig festgenommen. In der Garage und dem Kastenwagen fanden die Beamten E-Bikes an denen sich teilweise noch die Preisschilder des Wallufer Fachhandels befanden. Aufgrund auffälligen Geruchs wurde eine, in der Garage liegende, Tasche durch die Beamten genauer untersucht. Hierin fanden sich rund 200 Gramm Marihuana. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wurden zwei weitere Männer vorläufig festgenommen und der Standort eines weiteren Kastenwagens bekannt. In diesem, in der Klarenthaler Straße aufgefundenen, Sprinter wurden ebenfalls gestohlene E-Bikes gefunden. Beide Kastenwagen, das Diebesgut und die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden zwei Wohnungen durchsucht, weiteres Diebesgut wurde nicht gefunden. Die in Wiesbaden wohnenden Täter im Alter zwischen 18 und 36 Jahren wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Umfang der jeweiligen Tatbeteiligung und Verantwortlichkeit ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen der Polizeistation in Eltville. Bislang konnten 42 E-Bikes und Zubehörteile gefunden werden. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation in Eltville unter der Rufnummer 06123/ 909040 entgegen.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Kirschendiebe in Walluf unterwegs. Niederwalluf, Nußberg, 16.07.2019 - 17.07.2019

Zwischen Dienstag und Mittwoch haben erneut unbekannte Täter in Niederwalluf am Nußberg mehrere Kirschbäume teils komplett unberechtigt abgeerntet. Bereits am 10.07.2019 wurde auf einem 300m entferntem Grundstück festgestellt, dass ca. zehn Bäume komplett und fünf Bäume teilweise abgeerntet worden waren. Bei dem aktuellen Fall wurden etwa 15 Bäume abgeerntet. Insgesamt wurden über 600 Kilogramm Kirschen gestohlen. Der Schaden für den Landwirt beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei Eltville hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06123 / 9090 - 0 zu melden.

2. Bollerwagen gestohlen Eltville, Am Markt, 16.07.2019, 00:00 Uhr - 17.07.2019, 11:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter einen Handwagen in Eltville in der Straße "Am Markt" gestohlen. Der Bollerwagen stand an der Hauswand der Besitzerin und war mit einem Schloss gesichert. Auf unbekannte Art und Weise wurde dieser samt Schloss von dem Täter entwendet. Eine Absuche im Nahbereich ergab auch keine weiteren Anhaltspunkte. Die Polizei Eltville hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06123 / 9090 - 0 zu melden.

3. Verkehrsunfall mit Fahrzeugflucht Martinsthal, Schiersteiner Straße, 17.07.2019, 18:40 Uhr

Am Mittwochabend gegen 18:40 Uhr kam es in Martinsthal auf der Schiersteiner Straße zu einem Auffahrunfall mit vier Beteiligten und einer Unfallflucht. Ein 79-Jähriger Golf-Fahrer wollte von der Schiersteiner Straße auf eine linksseitig gelegene Tankstelle fahren. Der Fahrer des roten Golfs musste allerdings verkehrsbedingt halten. Eine Twingo-Fahrerin, hinter dem Golf, hielt ebenso an. Die Fahrerin eines blauen Ford erkannte die stehenden Fahrzeuge und stoppte hinter dem Twingo. Die Fahrerin eines sich von hinten näherndes viertes Fahrzeug bemerkte die stehenden Fahrzeuge nicht rechtzeitig und fuhr auf den Ford auf. Durch den Aufprall wurden alle vier Fahrzeuge aufeinander geschoben. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mehrere Tausend Euro. Die unbekannte Verursacherin trat daraufhin die Flucht an. Alle Beteiligten blieben unverletzt. Die Flüchtige Fahrzeugführerin soll blonde Haar gehabt haben und ca. 40 bis 60 Jahre alt sein. Bei dem Fahrzeug habe es sich um einen weißen Kleintransporter gehandelt. Die Polizei Eltville hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06123 / 9090 - 0 zu melden.

