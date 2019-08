Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Unfallflucht - Zeugin gesucht

Rees (ots)

Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, hat sich ein Verkehrsteilnehmer am Donnerstagmorgen vom Aldi-Parkplatz auf der Straße Vor dem Delltor aus dem Staub gemacht. Mutter und Tochter hatten ihren schwarzen Kia gegen 10.00 Uhr an der Fassade des angrenzenden Kik-Marktes geparkt und den Unfallschaden an der hinteren rechten Seite nach ihrer Rückkehr vom Einkauf um 10.20 Uhr bemerkt. Die Geschädigten sind unmittelbar von einer Zeugin angesprochen worden, die den Unfall möglicherweise beobachtet hat, aber beim Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war. Die Polizei Emmerich ist jetzt auf der Suche nach dieser Zeugin und bittet diese sich unter der Telefonnummer 02822-7830 zu melden. (SI)

