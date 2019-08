Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Schwimmbad-Büro

Geldkassette entwendet

Emmerich (ots)

Am Freitag (23. August 2019) gegen 03:40 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe zum Büro eines Schwimmbad-Gebäudes am Nollenburger Weg ein. Sie durchwühlten mehrere Schränke und entwendeten eine Geldkassette samt Inhalt. Die Täter lösten bei ihrer Aktion einen Alarm aus. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

