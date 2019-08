Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Einfamilienhaus

Täter lässt bei Flucht Damenrad und Werkzeug zurück

Goch-Pfalzdorf (ots)

Am Freitag (23. August 2019) gegen 01:50 Uhr hörte die Bewohnerin eines Hauses an der Bedburger Straße im Erdgeschoss ihren Hund bellen. Als sie nach unten ging, um nach dem Rechten zu sehen, bemerkte sie, dass im Wohnzimmer abgelegtes Bargeld und Zigaretten fehlten. Sie informierte ihren Mann, der daraufhin nach draußen vors Haus ging. An der Haustür befanden sich Hebelspuren. Auf dem Hauer Grenzweg sah er in einiger Entfernung den vermeintlichen unbekannten Täter, der in Richtung B9 unterwegs war und dann in ein Maisfeld floh. Bei seiner Flucht ließ er scheinbar ein Damenrad und zwei Tüten voller Werkzeuge zurück. Hinweise bitte an die Kripo Goch unter 02823 1080. (cs)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell