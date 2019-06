Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Helmstadt-Bargen: Duo wollte Rasenmäher und -trimmer klauen Flucht in weißem Vito, Hinweise an die Polizei

Helmstadt-Bargen/RNK (ots)

Ein Anwohner wurde in der Nacht zum Montag auf ein Duo in der Weinstraße aufmerksam, das einen Rasenmäher und einen Rasentrimmer stehlen wollte. Da die Weinstraße gerade in der Nacht nicht stark befahren ist, nahm er die Autogeräusche gegen 3 Uhr besonders und bei einer Nachschau einen stehenden weißen Vitro mit Litauer-Kennzeichen wahr. Auf Ansprache ließ das Duo die Arbeitsgeräte fallen und entfernte sich mit dem Fahrzeug.

Beteiligt waren eine Frau wie ein Mann, die wie folgt beschrieben werden: Beide Mitte 20, ca. 165 - 170 cm groß. Die Frau hatte dunkelblonde Haare, die zu einem Pferdeschwanz gebunden waren. Der Mann trug eine Jeansjacke und eine Basecap.

Die Beamten des Polizeireviers Sinsheim ermitteln und nehmen unter Tel.: 07261/6900 sachdienliche Hinweise entgegen.

