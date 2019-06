Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressemeldung 12.06.19 -Zeugenaufruf nach Unfallflucht-

Eschwege (ots)

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Heute Morgen wurde der geparkte Pkw einer 51-jährigen Frau aus Waldkappel auf dem Parkplatz Unter dem Berge, ehemals Woolworth, in Eschwege von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein-bzw. Ausparken beschädigt. Am Fahrzeug der 51-jährigen entstand ein Schaden am hinteren, linken Kotflügel in Höhe von ca. 200.-EUR. Als die 51-jährige zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, befand sich ein Zettel, offenbar eines Zeugen, an ihrem Fahrzeug, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen weißen Kleinwagen gehandelt habe mit dem Kennzeichen ESW-UH 22. Der Unfall sei laut dieser Nachricht gg. 08.40 Uhr gewesen. Überprüfungen ergaben nun, dass das besagte Kennzeichen für einen Ackerschlepper ausgegeben ist, so dass es sich hier vmtl. um einen Ablesefehler handelt. Da der oder die Zeugin keinen Namen und keine Erreichbarkeit hinterlassen haben, bittet die Polizei darum, dass sich der besagte Zeuge nochmals mit der Polizei in Eschwege unter 05651/925-0 in Verbindung setzt. Weitere Zeugen des Unfallhergangs werden ebenfalls gebeten, sich unter der gleichen Rufnummer mit der Polizei in Eschwege in Verbindung zu setzen.

