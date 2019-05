Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190510.1 Meldorf: Zwei Motorrollerfahrer bei Unfall verletzt

Meldorf (ots)

Am heutigen Morgen ist es in Meldorf zu einer Kollision zwischen zwei Motorrollerfahrern und einem LKW gekommen. Die beiden Biker erlitten bei dem Unglück Verletzungen, die Schwere ist bis jetzt noch unklar.

Gegen 07.30 Uhr war der Laster auf der Heider Straße in Richtung Marne unterwegs. In dieselbe Richtung fuhren zeitgleich auf dem Radweg zwei Jugendliche mit ihren Mofas. Sie beabsichtigten, die Bundesstraße vor dem LKW in Richtung Schwimmbad zu überqueren und kollidierten dabei mit dem tonnenschweren Fahrzeug aus Holland. Zur medizinischen Versorgung der 16 Jahre alten Jungen kamen ein Notarzt und zwei Rettungswagen zum Einsatz. Diese brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.

Der genaue Unfallhergang bleibt zu klären, nachdem beide beteiligte Parteien angaben, bei Grünlicht gefahren zu sein.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell