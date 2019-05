Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190509.2 Münsterdorf: Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen

Münsterdorf (ots)

Vermutlich in der Nacht zu heute haben Unbekannte die Scheiben zweier Autos, die in Münsterdorf geparkt waren, zerstört. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Einer der Geschädigten stellte seinen Golf am Mittwoch gegen 14.00 Uhr unversehrt am Fahrbahnrand der Kirchenstraße 2 ab. Als er den VW um 03.20 Uhr wieder in Betrieb nehmen wollte, entdeckte er zwei eingeschlagene Scheiben an seinem Wagen und an dem Opel seines Nachbarn, der bereits seit Dienstag an dem Ort stand. Insgesamt dürfte sich der Schaden an den beiden Fahrzeugen auf tausend Euro belaufen.

Aktuell gehen auf dem Itzehoer Revier weitere Anzeigen Geschädigter ein. Auch bei ihnen ist es zu Sachbeschädigungen an ihren Autos gekommen - die Tatorte liegen in Münsterdorf und in Lägerdorf. Offenbar waren die Randalierer zu nächtlicher Stunde über eine längere Strecke unterwegs und haben ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine - Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

