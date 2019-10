Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in den frühen Mittwochmorgenstunden (23.10.2019) in der Planckstraße einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend davongefahren. Der Fahrer, der gegen 02.10 Uhr in der Planckstraße in Richtung Schwarenbergstraße unterwegs war, kam auf Höhe der Hausnummer 45 aus bislang unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen geparkten Land Rover eines 48 Jahre alten Mannes. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Der Schaden an dem Land Rover wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Anhand von gesicherten Unfallspuren gehen die Ermittler davon aus, dass es sich bei dem Unfallwagen um einen BMW X6 handeln könnte. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

