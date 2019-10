Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brodenbach: Sicherheit im Alltag - Dietrich Viebranz informiert

Bild-Infos

Download

Koblenz (ots)

Am Donnerstag, den 24.10.2019 um 19:00 Uhr findet in Brodenbach, Rhein-Mosel-Straße 4 in der "Alten Schule" eine Informationsveranstaltung zum Thema Sicherheit im Alltag statt.

Herr Dietrich Viebranz vom Polizeipräsidium Koblenz, Sachbereich 15 / Polizeiliche Prävention informiert interessierte Bürger über Einbruchschutz, Taschendiebstahl, die aktuellen Betrugsmaschen "Enkeltrick" und "falscher Polizeibeamter", sowie über andere Betrugsformen.

Im Laufe des Abends werden sich auch die kürzlich ernannten Seniorensicherheitsberater der VG Rhein-Mosel vorstellen.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

Anmeldung bitte online unter gemeinde@brodenbach-mosel.de oder telefonisch unter 02605 /4723

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Telefon: 0261-103-2014 Müller

E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.koblenz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell