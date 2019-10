Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz: Einbrecher öffnen Tresor einer Spielhalle

Koblenz (ots)

Einen großen Schaden richteten Unbekannte in der Nacht zum gestrigen Donnerstag in einer Spielhalle in der Aachener Straße an.

Der oder die Täter schlugen die Glasscheibe der Vordertür ein und kamen so in die Innenräume. Hier öffneten Sie gewaltsam einen Tresor und verschwanden unerkannt.

Ob und wieviel Bargeld gestohlen wurde steht noch nicht fest. Fest steht aber, dass durch die beschädigte Tür und den brachial geöffneten Tresor ein Schaden von mehreren Tausend Euro entsandt.

Die Kripo Koblenz sucht Zeugen, die am Donnerstag, 17. Oktober 2019, zwischen 02.00 Uhr und 07.45 Uhr, auffällige Beobachtungen im Bereich der Spielhalle machten oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0261 103-0 zu melden.

