POL-PPKO: Koblenz: Zigarettenklau: Schaufensterscheibe mit Gullydeckel eingeworfen

Auf der Koblenzer Karthause kam es am heutigen frühen Morgen (17. Oktober 2019) zu einem Einbruch in ein Reisebüro in der Potsdamer Straße.

Eine Zeugin hörte gegen halb 6 einen lauten Knall. Sie schaute daraufhin nach draußen und sah einen Mann mit schwarzem Jogginganzug und weißer Maske, der vor dem Reisebüro Zigarettenschachteln in einen gelben Müllsack packte.

Als der Mann die Zeugin erblickte, warnte er laut seine Komplizen, dass sie entdeckt worden seien und lief in Richtung Studentenwohnheim davon. Kurz darauf kam die zweite Person, die auch mit einer Maske getarnt war, aus dem Laden und folgte dem bereits Geflohenen.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung, an der mehrere Streifenwagen beteiligt waren, konnten die Einbrecher nicht entdeckt werden.

Die Polizeiinspektion Koblenz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen, die den Vorfall beobachteten oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0261 103-0 zu melden.

