POL-PPKO: Koblenz: Zuerst ins falsche Auto gestiegen und dann falsche Handtasche mitgenommen

Koblenz (ots)

Zwei Damen erschienen am gestrigen Nachmittag auf der Wache, um eine Handtasche abzugeben.

Was war passiert?

Die Frauen gaben an, dass sie in einem Warenhaus in Koblenz-Bubenheim zum Einkaufen waren und zuvor ihren silbernen VW-Polo auf dem Parkplatz abstellten.

Nachdem sie die Einkäufe erledigt hatten, versuchten sie mittels Funkfernbedienung ihr Auto zu öffnen. Da dies nicht gelang nahm die Fahrerin den Schlüssel und öffnete den Polo per Hand.

Beide Frauen luden die Einkäufe auf die Rücksitzbank und stiegen ein. Als sie sich setzten, bemerkten sie, dass es sich nicht um ihr Auto handelte, sondern sie in ein farbliches und baugleiches Modell gestiegen waren.

Erschrocken nahmen die Beiden ihre Einkäufe und Handtaschen, schlossen das Fahrzeug ab und fanden daraufhin ihr in der Nähe stehendes eigenes Fahrzeug.

Als sie losfuhren stellten sie fest, dass sie aus Versehen eine Handtasche aus dem falschen Polo mitgenommen hatten, die fast genauso aussah, wie die der Fahrerin.

Sofort fuhren sie zur Polizei, um den Vorfall zu erklären und die Tasche der rechtmäßigen Besitzerin zukommen zu lassen.

Die Beamten konnten in der übergebenen Handtasche ein Blatt mit Namen und Geburtstag vorfinden und die Besitzerin ermitteln. Diese wurde erreicht und holte ihre Tasche ab.

