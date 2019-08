Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B500 - Fahrverbote nach Geschwindigkeitsmessung

Baden-Baden (ots)

Am Donnerstag führten Beamte der Verkehrspolizeidirektion Baden-Baden auf der B 500 zwischen 8 Uhr und 12 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in Fahrrichtung Frankreich durch. Insgesamt wurden über 2000 Fahrzeuge im dortigen 70er-Bereich gemessen, wobei die Beanstandungsquote mehr als 10 Prozent betrug. Über 250 Fahrzeuglenker bekommen in nächster Zeit unangenehme Post zugesandt. Unrühmlicher Spitzenreiter bei der Geschwindigkeitskontrolle war ein Motorradfahrer, welcher annähernd 60 Stundenkilometer zu schnell unterwegs war. Er sowie zwei Pkw-Fahrer erwarten neben einem Bußgeld auch ein Fahrverbot.

