Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (273/2019) Erst Schlüssel aus Handtasche einer Seniorin gestohlen, dann in Wohnung eingebrochen

Göttingen (ots)

Göttingen, Am Kirschberge Dienstag, 16. April 2019, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Zwei Betrügerinnen gelang es am Dienstag (16.04.19), einer Seniorin erst ihre Wohnungsschlüssel zu klauen und später mit diesen in ihre Wohnung einzudringen. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die 94-Jährige von zwei unbekannten Frauen angesprochen, als sie auf dem Weg zum Briefkasten war. Sie verwickelten die betagte Dame in ein Gespräch und erfuhren so u.a. die Wohnanschrift und ihre weitere Tagesplanung. Als sie die Seniorin zum Abschied umarmten, stahlen sie vermutlich den Schlüsselbund mit Haus- und Wohnungsschlüssel aus der Handtasche und begaben sich anschließend zur zuvor genannten Adresse.

Als die 94 Jahre alte Frau zwei Stunden später zu Hause eintraf, musste sie zunächst das Fehlen ihrer Schlüssel und wenig später den Diebstahl ihrer Wertgegenstände feststellen.

Nach Angaben der bestohlenen Seniorin war die eine Frau etwa 30 bis 40 Jahre alt, hatte kurze blonde Haare, war ca. 160 cm bis 165 cm groß und sehr zierlich. Sie hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild und sprach sehr schlecht Deutsch. Die zweite Täterin war etwa 16 bis 20 Jahre alt, hatte kurze dunkelblonde Haare und war mit einer dunkelgrünen Jacke bekleidet. Sie hatte auch ein osteuropäisches Aussehen, sprach allerdings gut Deutsch.

Wer zwei Frauen, auf die diese Beschreibungen passen, am Dienstag in der Straße "Am Kirschberge" oder in der näheren Umgebung gesehen hat bzw. sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0551/491-2115 bei der Polizei in Göttingen zu melden.

