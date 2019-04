Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (271/2019) Während der Öffnungszeit - Unbekannte stehlen Mobiltelefone aus Geschäft in Hann. Münden

Göttingen (ots)

Hann. Münden, Lange Straße Mittwoch, 17. April 2019, zwischen 16.20 und 16.30 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Während der Öffnungszeit haben zwei unbekannte Diebe nach derzeitigen Ermittlungen aus einem Telefonfachgeschäft in der Langen Straße in Hann. Münden (Landkreis Göttingen) zwei IPhones im Gesamtwert von rund 1.500 Euro gestohlen. Die Tat ereignete sich am Mittwochnachmittag (17.04.19) in der Zeit zwischen 16.20 und 16.30 Uhr.

Auch der Umstand, dass die beiden hochwertigen Apple-Smartphones an Sicherheitskabeln befestigt waren, konnte die Diebe nicht abschrecken.

Mit der Beute entkamen sie anschließend in unbekannte Richtung. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Göttingen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jasmin Kaatz

Otto-Hahn-Straße 2

37077 Göttingen

Telefon: 0551/491-2017

Fax: 0551/491-2010

E-Mail: pressestelle@pi-goe.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-goe.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell