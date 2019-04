Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (272/2019) Auf B 243 entgegengesetzt aufgefahren - 82 Jahre alter Autofahrer aus Herzberg verursacht zwei Verkehrsunfälle, niemand verletzt, Führerschein beschlagnahmt

Göttingen (ots)

Bundesstraße 243 zwischen Herzberg und Seesen Mittwoch, 17. April 2019, gegen 10.00 Uhr

OSTERODE (jk) - Ein 82 Jahre alter Autofahrer aus Herzberg (Landkreis Göttingen) hat nach derzeitigen Ermittlungen am Mittwochvormittag (17.04.19) auf der B 243 zwischen Herzberg und Seesen zwei Verkehrsunfälle mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen verursacht. Menschen wurden zum Glück nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens beläuft sich vermutlich auf rund 7.000 Euro.

Gegen 10.00 Uhr war der Senior aus bislang noch ungeklärten Gründen mit seinem VW Golf in Herzberg in entgegengesetzter Richtung auf die Kraftfahrstraße aufgefahren. Ihm entgegenkommende Autofahrer mussten daraufhin mit ihren Fahrzeugen ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dennoch kam es dabei in drei Fällen zu einer seitlichen Berührung mit dem Wagen des 82-Jährigen und demzufolge Schäden an den Außenspiegeln.

Die alarmierte Polizei war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Beamte aus Bad Gandersheim konnten den 82-Jährigen schließlich kurz vor Seesen im Bereich des Kreuzungsbereiches B 248/B 64 auf Höhe des Wasserkraftwerkes Schlackenmühle stoppen.

Während der Überprüfung machte der Herzberger einen gesundheitlich etwas mitgenommenen Eindruck auf die Ermittler.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wurde der Führerschein des Autofahrers beschlagnahmt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

