POL-KA: (PF) Pforzheim - Pkw von Flaschenwurf getroffen - Polizei sucht Geschädigten

Ein 22 Jahre alter Mann warf im Zuge eines familiären Streits am Mittwoch gegen 15.45 Uhr in der Hohenzollernstraße, Kreuzung Heinrich-Wieland-Alle, mit einer Weinflasche nach seinem Vater und dem Bruder. Dabei traf der mit etwa einem Promille alkoholisierte junge Mann einen im selben Moment passierenden Pkw am A-Holm seitlich der Frontscheibe.

Allerdings fuhr der Autofahrer weiter und war bisher nicht festzustellen. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Der Fahrer oder die Fahrerin wird gebeten, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211 zu melden.

