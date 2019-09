Polizei Steinfurt

POL-ST: Neuenkirchen, Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Neuenkirchen (ots)

Im Kreuzungsbereich Westfalenring/Mesumer Straße ist am Sonntagabend (01.09.2019) ein PKW mit einem entgegenkommenden Motorrad kollidiert. Dabei erlitt der 34-jährige Zweiradfahrer aus Rheine schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. Gegen 19.00 Uhr war eine 23-jährige Autofahrerin aus Neuenkirchen auf der Mesumer Straße stadtauswärts unterwegs. Beim Linksabbiegen auf den Westfalenring kam es zum Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer. Die Schäden am PKW werden auf etwa 5.000 Euro und die am Krad auf ungefähr 2.000 Euro geschätzt.

