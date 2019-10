Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Gaststätteneinbrecher festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagmorgen (22.10.2019) einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Nacht zum Dienstag in eine Gaststätte an der Calwer Straße eingebrochen zu sein. Den Ermittlungen zufolge hebelte der Tatverdächtige zusammen mit einem weiteren bislang unbekannten Komplizen gegen 04.40 Uhr eine Tür der Gaststätte auf, durchsuchte die Räume und flüchtete zunächst. Gegen 08.50 Uhr nahmen ihn alarmierte Polizeibeamte auf einer Baustelle am Rotebühlplatz fest, nachdem ihn Bauarbeiter ertappt hatten und trotz Gegenwehr bis zum Eintreffen der alarmierten Beamten festhielten. Die Beamten fanden bei dem Tatverdächtigen noch eine geringe Menge Rauschgift. Ob der 36-Jährige für einen weiteren Gaststätteneinbruch in der Nacht zum Dienstag in der Calwer Straße in Betracht kommt, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Fahndung nach dem noch flüchtigen Komplizen dauert an. Der moldauische Tatverdächtige wurde am Mittwoch (23.10.2019) dem zuständigen Richter vorgeführt, der den beantragten Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

