Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zapfwelle einer Kreissäge entwendet

Abtweiler (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Der Geschädigte stellt am Samstagmorgen das Fehlen einer Zapfwelle fest. Auf seinem Wiesengrundstück, direkt an der L 371 am Ortsausgang Abtweiler in Richtung Lauschied, drangen Langfinger in eine Zelthalle ein. Der Zugang ist durch angekettete Bauzäune gesichert. In der Halle sind landwirtschaftliche Maschinen untergestellt. Eine Zapfwelle zum Antrieb einer Kreissäge im Wert von circa 250 EUR wurde gestohlen. Weiterhin wurde an einem, neben der Zelthalle stehenden Baucontainer, das Schloss der Tür aufgebrochen. Im Innern wurde jedoch nichts entwendet. Der Tatzeitraum kann vom Geschädigten auf eine Woche nach der Feststellung des Diebstahls eingegrenzt werden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, insbesondere zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen im Bereich des Tatorts unter der Telefon-Nummer 06382 9110.

