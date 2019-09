Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Herbstfest - Erste polizeiliche Bilanz positiv

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Nach anfänglich witterungsbedingt zurückhaltendem Besucherzulauf war das 70. Nordpfälzer Herbstfest in Rockenhausen am Samstag ab den späteren Abendstunden gut besucht. Insbesondere bei der Musikveranstaltung im Festzelt war bei guter, ausgelassener Stimmung ein großer Zulauf zu verzeichnen. Wie erwartet, feierten fast alle Festbesucher friedlich. Den polizeilichen Einsatzkräften gelang es, in enger Kooperation mit dem Ordnungsamt und dem beauftragten Sicherheitsdienst, größere Zwischenfälle durch sichtbare Präsenz zu verhindern. Ein polizeiliches Einschreiten war lediglich nach zwei alkoholbedingten Körperverletzungsdelikten im Festzelt sowie zur Schlichtung einiger verbaler Streitigkeiten im Außenbereich notwendig. In wenigen Fällen mussten Platzverweise ausgesprochen und auf das von der Verbandsgemeinde Rockenhausen erlassene Alkohol- und Glasverbot hingewiesen werden. Weiterhin wurde im Rahmen der Einsatzmaßnahmen ein Haftbefehl gegen einen 27-jährigen aus dem Donnersbergkreis vollstreckt.

Die Polizei bedankt sich bei allen friedlich feiernden Festbesuchern und wünscht weiterhin ein schönes Herbstfest.

