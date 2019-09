Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer

Löllbach (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Ein 68-Jähriger Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag mit dem ADAC-Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Der Fahrer, der in einer Kolonne von mehreren Motorrädern unterwegs war, kam auf der L 373 zwischen Löllbach und Jeckenbach aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und rutschte mit seinem Motorrad in die Schutzplanke. Hierbei zog sich der Unfallverursacher schwere, aber nicht lebensbedrohliche Verletzungen, zu. Zudem wurden durch den Aufprall mehrere Meter der Schutzplanke beschädigt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382-9110

www.polizei.rlp.de/pd.kaiserslautern



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell