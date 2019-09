Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Rollerfahrt mit Folgen

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots)

Am Freitagabend wurde in Rockenhausen ein 33 Jähriger mit seinem Kleinkraftrad (Roller) kontrolliert. Nicht nur, dass der Roller nicht versichert (Versicherungskennzeichen aus 2017), sondern auch in seiner Endgeschwindigkeit manipuliert war. Der Fahrer hatte für diesen Roller keinen Führerschein und führte den Roller unter dem Einfluss von Drogen. Als Folge seines Verhaltens muss er sich nun für mehrere Straftaten verantworten.

