Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Rollerunfall unter Alkoholeinfluss

Lennestadt (ots)

Bei einem Rollerunfall auf der B 236 in Altenhundem hat sich am Dienstag gegen 22.30 Uhr ein 25-Jähriger verletzt. Vermutlich stürzte er aufgrund von erhöhter Geschwindigkeit in einem Kreisverkehr. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Die Beamten stellten zudem Alkoholgeruch fest und führten einen Atemalkoholtest durch, der auf eine deutliche Alkoholisierung hinwies. Daraufhin ordneten sie eine Blutprobe an. Zudem stellten die Beamten den Roller sicher, da es Hinweise auf technische Veränderungen gab und der 25-Jährige nur über eine Mofaprüfbescheinigung verfügte. Die Beamten schrieben eine entsprechende Anzeige. Es entstand ein Sachschaden an dem Roller in Höhe von 500 Euro.

