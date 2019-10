Polizei Duisburg

POL-DU: Hamborn: Kinder werfen Gegenstand von Brücke auf A59 - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Bereits am 20. September (Freitag) sollen zwei Kinder gegen 15:30 Uhr einen Stein oder einen Stock von einer Brücke (Jägerstraße oder Richterstraße) in Hamborn auf die A 59 geworfen haben. Der Gegenstand traf einen Skoda und beschädigte diesen. Die Fahrerin (62) alarmierte sofort die Autobahnpolizei. Die Beamten fahndeten ohne Erfolg nach dem Duo und schrieben eine Anzeige wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Das Duisburger KK 11 hat die Ermittlungen jetzt übernommen und sucht weitere Zeugen, die Angaben zu den Jungen machen können. Die beiden sollen im Grundschulalter sein und Tornister beziehungsweise Rucksäcke dabeigehabt haben. Die Fahrerin hat in Erinnerung, dass beide Kinder dunkle Haare hatten. Ein weiterer Zeuge meint, ein Kind hätte blonde Haare gehabt. Hinweise nimmt die Kripo unter 0203 280-0 entgegen.

