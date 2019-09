Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms

Offstein - Gegen Grundstücksmauer gefahren und geflüchtet

Worms (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag beschädigt ein bisher noch unbekannter Fahrzeugführer in der Steinstraße in Offstein eine Grundstücksmauer. Vermutlich beim Wenden stößt dieser mit seinem Heck gegen die Begrenzung und flüchtet anschließend. Zur Sachschadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Täterhinweise oder Hinweise zum Fahrzeug liegen derzeit keine vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

