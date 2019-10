Polizei Duisburg

POL-DU: DU-Vierlinden: Bewaffneter Raubüberfall auf Lotto-Annahmestelle

Duisburg (ots)

Am Dienstag, 08.10.2019, gegen 17:20 Uhr, betraten zwei maskierte Männer eine Lotto-Annahmestelle auf der Friedrich-Ebert-Str. in Duisburg-Vierlinden. Sie forderten von der Mitarbeiterin unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld und Zigaretten, welches ihr von der Mitarbeiterin ausgehändigt wurde. Nach der Tat flüchteten sie mit ihrer Beute zunächst zu Fuß in Richtung Dinslaken. Ein Täter war mit eine weißen "Screen" - Maske maskiert, der andere hatte sich einen Schal über die untere Gesichtshälfte gezogen. Sie werden beide als etwa 20 Jahre alt und 170 cm groß beschrieben, einer der beiden soll etwas korpulent sein. Die Polizei bittet Zeugen, die bisher noch nicht befragt worden sind, um Mitteilung ihrer Beobachtungen bzw. Hinweise unter der Rufnummer 0203-2800.

