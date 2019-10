Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Offenbar Vorfahrt missachtet - 33-Jähriger verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Beim Zusammenstoß eines VW Multivan und eines VW Golf in der Hohenheimer Straße ist am frühen Mittwochmorgen (23.10.2019) ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden. Der 55 Jahre alte Fahrer des Multivans fuhr gegen 03.30 Uhr die Hohenheimer Straße abwärts und wollte nach links in die Etzelstraße abbiegen. Dabei übersah er offenbar den VW Golf des 33-Jährigen, der in der Hohenheimer Straße Richtung Degerloch unterwegs war. Beim Zusammenstoß verletzte sich der 33-Jährige. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus.

