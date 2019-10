Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Radfahrer kollidiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Dienstagabend (22.10.2019) in der Heilbronner Straße zwei Radfahrer frontal zusammengestoßen sind. Ein 43-jähriger und ein 41-jähriger Fahrradfahrer befuhren beide gegen 18.30 Uhr den gemeinsamen Fuß-/Radweg entlang der Heilbronner Straße. Im Bereich der Einmündung der Vordernbergstraße kollidierten sie aus noch ungeklärten Gründen frontal miteinander. Beide stürzten zu Boden und zogen sich dabei leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte versorgten sie und brachten den 43-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An den Rädern entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

