Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Zahlreiche Kennzeichen gestohlen

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Samstag, 10.08.2019, wurden in Höchenschwand zahlreiche Kennzeichen an Fahrzeugen gestohlen. Derzeit wird von mindestens 12 Taten ausgegangen. Betroffen waren auch Schweizer Fahrzeuge. Oft wurden nur einzelne Kennzeichen mitgenommen. Zwei Kennzeichen konnten im Kurpark wieder gefunden werden. Der Polizeiposten St. Blasien ermittelt (Kontakt 07672 92228-0) und bittet um Hinweise.

