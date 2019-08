Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Blasien: Motorradfahrer streift entgegenkommenden Pkw - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Mit schweren Verletzungen kam ein 24 Jahre alter Motorradfahrer in ein Krankenhaus, nachdem er am Sonntag, 11.08.2019, auf der L 146 bei Menzenschwand einen entgegenkommenden Pkw gestreift hatte. Gegen 13:45 Uhr hatte dieser mit seiner MZ bereits Menzenschwand passiert und war in Richtung der Einmündung zur L 149 unterwegs, als er in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Es kam zum Streifvorgang mit einem Suzuki-Geländewagen, dessen 53 Jahre alter Fahrer noch vergeblich versucht hatte, nach rechts auszuweichen. In der Folge stürzte der Motorradfahrer und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf ca. 5500 Euro geschätzt.

